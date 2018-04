Aniversário de Penedo terá uma vasta programação com inicio no próximo dia 10

Data: 03/04/2018

Penedo comemorará no próximo dia 12 de abril, 382 anos de elevação a vila, com uma vasta programação promovida pela Prefeitura de penedo, que irá ocorrer durante toda a semana. As atividades tem início no próximo dia 10, quando a Secretaria municipal de educação (Semed) ira promover uma gincana estudantil e apresentações culturais no Complexo educacional e esportivo Alcides Andrade-Antigo Sesi

Como parte das celebrações dos 382 anos de elevação de Penedo a categoria de vila, também foi realizado a seleção de arte para Selo Comemorativo, para alunos das redes Municipal, Estadual, Particulares e Instituto de Ensino com premiação para os 3 melhores colocados, sendo : 1º colocado, 1 (um) Notebook e a confecção do selo comemorativo, 2º colocado 1(um) Tablet, 3º colocado1(um) Tablet . O lançamento do referido selo ocorrerá, no próximo dia 11, as 19h na Casa de aposentadoria, com café literário, exposição de artes plásticas e a apresentação dos Seresteiros dos artistas na casa de aposentadoria.

No dia do aniversario da cidade, 12 de abril, os festejos terão inicio a partir das 7h da manhã com salva de fogos, repique de sinos, alvorada musical e o hasteamento das bandeiras na Praça Barão de Penedo. Na manhã desse mesmo dia, diversas atividades simultâneas ocorrerão, com torneio de futsal na quadra do Raimundinho e aulão de aeróbica. Já na Praça 12 de abril, ocorrerá a chegada da bicicletada, que percorrerá diversas ruas de Penedo. No final de semana, vai acontecer, além do motofest, o encontro de música sacra, no convento Santa Maria dos Anjos, sexta-feira (13), a partir das 19h .

Motofest

Nos dias 13, 14 e 15 de abril, fazendo parte da programação do aniversario de Penedo irá acontecer na orla ribeirinha, a 8ª edição do Motofest Penedo, com a participação de motociclistas de diversos estados brasileiros, sendo esse o maior evento do gênero do Baixo São Francisco.

As apresentações musicais iniciarão na sexta-feira (13), com Rota 013, Xande brasil e Forró remix, prosseguindo no sábado (14), coma s bandas Paranoiser, cores do mar e Dudu moral e banda, se apresentando também na mesma noite o cantor Renato Marinho. Já no Domingo, a banda Ases do Forró se apresentará no acampamento dos motociclistas.

Fonte: Assessoria