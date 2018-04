CSA confirma mais um atacante para a Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 03/04/2018

A diretoria do CSA confirmou no início da tarde desta terça-feira (3) mais um reforço para a Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Niltinho, de 24 anos, é a nova contratação do Azulão. O jogador estava no São Caetano e é aguardado no CT do Mutange nesta quarta (4).

Nilton Soares Rodrigues é natural de São Paulo, atua pelos lados do campo e chega ao CSA sob indicação do técnico Marcelo Cabo. Niltinho foi revelado no São Caetano e acumula passagens por Joinville, Volta Redonda, Criciúma, Chapecoense, Atlético-GO e o Daejeon Citizen, da Coreia do Sul.

Esse é o quinto reforço do Azulão para a Segundona. Até o momento o clube acertou com o volante Edinho, o lateral-direito Muriel, o volante Velicka, que também atua como lateral-esquerdo, e o atacante Hugo Cabral. Apenas Edinho foi anunciado oficialmente pela direção azulina.

Ficha técnica

Nome: Nilton Soares Rodrigues;

Naturalidade: São Paulo;

Posição: atacante;

Altura: 1,75m;

Último clube: São Caetano.

Fonte: TNH