Inaugurado Campus da Uneal em União dos Palmares

Data: 03/04/2018

O governador Renan Filho e o reitor da Universidade Estadual de Alagoas (Uneal), Jairo Campos, inauguraram, na manhã desta terça-feira (3), o Campus V da instituição de ensino superior, localizado em União dos Palmares, no Vale do Mundaú alagoano.

Com cerca de 5 mil metros quadrados, o novo prédio teve um investimento de, aproximadamente, R$ 15 milhões em sua construção e conta com uma estrutura ampla e moderna. Renan Filho afirmou que o equipamento é uma obra fundamental para estruturar a educação de nível superior em Alagoas e melhorar, ainda mais, os ensinos fundamental e médio com a formação de professores e pedagogos.

“Estamos entregando hoje esse prédio que, sem dúvidas, é o melhor da Uneal em Alagoas. Nós teremos a tarefa de fazer prédios como esse em outras regiões do Estado, especialmente em Arapiraca, que precisa de uma nova sede e de melhorias da atual”, disse o governador.

Em União, a nova sede tem 16 salas de aula, espaços de gestão, biblioteca, laboratório de informática, elevador, núcleo de pesquisa, auditório com capacidade para 300 pessoas e um espaço museológico, que leva o nome da artesã palmarina Irinéia Rosa Nunes da Silva, 71 anos, moradora da comunidade quilombola do Muquém.

Ao lado do esposo Antônio Nunes, 77, e da filha Mônica, 32, todos artesãos, ela foi homenageada durante a cerimônia de inauguração do Espaço de Memória Artesã Irinéia Rosa Nunes da Silva, dentro do Campus V da Uneal. “É coisa que eu nunca esperava, por isso me sinto muito orgulhosa. Eu não imaginava, mas tudo tem o seu tempo e a sua hora”, refletiu dona Irinéia.

“A exemplo do Jairo e de Renata Calheiros, minha esposa, eu sou um entusiasta da nossa arte popular. Dona Irinéia é uma das nossas principais referências, afinal de contas, as cabeças de dona Irinéia (peças artesanais) estão espalhadas pelo mundo, e tão bem representam a arte do Muquém, de União e do Quilombo dos Palmares”, declarou Renan Filho.

O terreno para a construção do Campus foi doado pelo município. O prefeito de União dos Palmares, Areski Freitas, o ‘Kil’, compareceu à solenidade. Ele recordou que, em 2010, quando prefeito em seu primeiro mandato, foi procurado por Jairo Campos, que lhe requisitou uma área para a construção da Uneal. Entretanto, lembrou que no âmbito estadual o processo não avançou, à época.

“Esse é um momento de grande felicidade. A Uneal funcionava em prédio precário, num sofrimento horrível. Isso não existe mais. O sonho foi realizado”, comemorou Areski Freitas.

Jóia

O reitor considera o novo Campus da Uneal uma jóia arquitetônica. De acordo com ele, a instituição forma profissionais há cerca de 20 anos, mas sempre funcionou em prédios cedidos ou compartilhados, uma realidade que ficou no passado.

“A Uneal tem tudo para, com essa nova estrutura, potencializar o que já vinha fazendo em estruturas precárias. Trata-se de um sonho de mais de 20 anos que agora se concretiza. Atendemos, hoje, mais de 300 alunos dos municípios de União dos Palmares, Branquinha, Santana do Mundaú, Murici, Ibateguara, São José da Laje e até de cidades pernambucanas situadas na divisa. Com o curso de licenciatura para professores indígenas e o mestrado em Letras, que serão implantados, a expectativa é que esse quantitativo dobre”, declarou Jairo Campos.

A solenidade reuniu secretários de Estado, diretores de órgãos, deputados estaduais e federais, prefeitos de municípios da região, vereadores, dentre outras autoridades.



Fonte: Agência Alagoas