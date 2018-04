Prefeitura de Penedo divulga resultado do processo seletivo para preceptores do PGSUS

A Prefeitura de Penedo divulgou nessa quarta-feira (4), o resultado do Processo Seletivo, para preceptores, referente ao Programa de Inovação em Qualificação médica no âmbito do SUS-PGSUS. O referido processo seletivo contemplou alunos e preceptores, sendo realizado por meio da Rede de atuação para inovação da qualificação médica, coordenada pelo núcleo de inovação tecnológica Carlos Chagas, os preceptores são os responsáveis por conduzir e supervisionar o aprendizado dos alunos durante a pós-graduação.

O PSS destinou se a Médicos com Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas.

O PGSUS é um programa de inovação em Pós-graduação médica latu sensu no âmbito do sus, com atuação em rede, que aplica sistemas de inovação nos serviços, nos processos, na estrutura organizacional e principalmente na divulgação de resultados. Com o pagamento de bolsas mensais para os preceptores e alunos

Os preceptores deverão ser formados em Medicina em curso autorizado e/ou reconhecido pelo MEC, ofertado em território nacional em Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC, ou ser graduado em Medicina em Instituição de Ensino fora do Brasil com Diploma Revalidado pelo MEC de acordo com a legislação vigente, há pelo menos três anos; devendo também estar registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas; e Não possuir nenhum tipo de restrição com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas.

De acordo com a coordenação do PSS a classificação ocorreu por meio de pontuação definida pelos seguintes critérios; para Preceptores: Residência Médica 3 pontos, Titulo de especialista reconhecido pela AMB 3 pontos, Especialização latu sensu na área de saúde ,3 pontos, mestrado 4 pontos e doutorado 5 pontos.

Resultado do Processo Seletivo de 09 de fevereiro de 2018

PRECEPTORES

Preceptores Urgência e Emergência

Dayse Isabel Coelho Paraíso Belém – 9 pontos

Adolfo Celso Pereira Rocha – 7 pontos

Preceptor Saúde de Família e Comunidade

Clyton Antonio De Paula Houly – 11 pontos

A Matrícula será realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde Endereço: Praça Clementino Do Monte, S/N, Centro, Penedo – Al, Telefone de contato: +55 (82) 3551-2727

Fonte: Assessoria