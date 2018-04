Semthas realiza mais uma entrega de cestas nutricionais para gestantes e nutrizes de Penedo

Data: 04/04/2018

A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social realizou mais uma entrega de cestas nutricionais, referente ao programa que beneficia gestantes e nutrizes em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. As entregas ocorreram nos últimos dias 2 e 3 de abril, na sede da Semthas, para as gestantes e nutrizes respectivamente.

De acordo coma Coordenadora do programa em Penedo, a Assistente social Leidy Ane Oliveira, para as gestantes foram entregues 500 cestas para as que estavam cadastradas no sistema e em acompanhamento no Posto de Saúde com Pré-natal em dia. Já para as nutrizes foram destinadas 410 cestas nutricionais, as mesmas estavam em dia com a vacina da criança e o teste do pezinho. As entregas das cestas nutricionais totalizaram, 910 cestas durante os dois dias

As entregas contaram com a presença de toda a equipe da SEMTHAS e também dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, enfermeiras e também a coordenação de saúde, para além de conferir toda documentação, acolher e atender a todas as beneficiárias.

A referida entrega foi exclusiva para as gestantes e nutrizes da zona urbana, sendo que a partir do próximo dia 09, as cestas nutricionais serão entregues para gestantes e nutrizes da zona rural, iniciando pelos povoados Capela e Marituba do peixe, nos horários da manhã e a tarde, respectivamente.

Entrega das cestas nutricionais na zona rural

Dia 09/04 – Segunda

CAPELA – manhã

MARITUBA- tarde

Dia 10/04 – terca

Tabuleiro – manhã

Itaporanga – tarde

Dia 11/04 – quarta

Cooperativa

Dia 13/04 – sexta

Santa Margarida Manhã

Palmeira Alta – tarde

Fonte: Assessoria