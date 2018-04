Barça goleia Roma com 2 gols contra e fica perto da semi

Data: 04/04/2018

Nesta quarta-feira, jogando no Camp Nou, o Barcelona deu um passo gigantesco para chegar à semifinal da Liga dos Campeões. O time bateu a Roma por 4 a 1, em jogo que ficou marcado por dois gols contra, De Rossi e Manolas foram os autores; Piqué e Suarez completaram o placar a favor dos comandados de Ernesto Valverde.

Após primeiro tempo parelho, com os catalães criando as principais chances, o Barça abriu o placar na reta final, no gol contra de De Rossi. Na etapa complementar, as coisas desandaram para a equipe comandada por Eusebio Di Francesco, levaram mais três e diminuíram com Dzeko. Alisson, provável titular na meta da Seleção Brasileira, apesar de sofrer quatro gols, teve boa participação na partida, fazendo algumas defesas e salvando a equipe.

Se quiserem passar, os italianos terão que fazer pelo menos três gols de diferença. Se fazer 3 a 0, avança. Os espanhóis podem perder por até dois gols de diferença, que chegam a semi.

As equipes voltam a pensar nos campeonatos nacionais. O Barça encara o Leganés em casa. A Roma vai receber a Fiorentina, no Estádio Olímpico. Ambos os jogos serão no sábado. As duas equipes voltarão a se encontrar na próxima terça-feira, na Itália.

Fonte: Terra