Entrada em operação do gasoduto Penedo-Arapiraca marca abertura do 9º GP

Data: 05/04/2018

A entrada de operação do gasoduto Penedo-Arapiraca marcou, na manhã desta quinta-feira (5), a abertura da 9ª edição do Governo Presente (GP 9). Até o sábado (7), o Programa leva serviços, ações e a entrega de obras em 11 cidades da região Agreste do Estado. Serão diretamente beneficiados cerca de 30 mil alagoanos.

O governador Renan Filho e o diretor-presidente da Algás, Arnóbio Cavalcanti, bem como diretores da distribuidora alagoana e secretários de Estado, fizeram o desenlace da fita inaugural do gasoduto, na Estação da Algás, situada no bairro Itapoã, em Arapiraca. Ao lado do empresário José Alexandre, um dos primeiros a contratar o serviço na cidade; do deputado federal Maurício Quintella; e do vice-governador Luciano Barbosa, eles abriram, simbolicamente, a válvula que pôs o gasoduto Penedo-Arapiraca em operação.

“A chegada do gás natural a Arapiraca vai aumentar muito a capacidade de competição de toda essa região. O gasoduto vai possibilitar que a gente comprima o gás aqui e o leve a Santana do Ipanema para atender 17 municípios de Alagoas, fazendo com que o gás chegue ao Sertão; primeiro para veículos, depois para o comércio e a indústria, espalhando o desenvolvimento por Alagoas”, declarou Renan Filho.

O diretor-presidente da Companhia destacou que o gás natural é competitivo e de uso múltiplo. “Estamos trazendo não apenas gás, mas energia e conforto. A gente viu, por exemplo, o apagão que ocorreu há pouco mais de uma semana. Os estabelecimentos que tinham como fonte o gás natural funcionaram perfeitamente. A gente veio aqui não somente oferecer o gás, mas um substituto energético de alta competitividade e antenado com as mais novas tendências mundiais, que é a energia limpa”, declarou Arnóbio Cavalcanti. O prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, também prestigiou a solenidade.

O gasoduto Penedo-Arapiraca tem extensão de 67 km e conta com investimento de R$ 36 milhões de recursos próprios da Algás. O equipamento distribuirá o gás natural a partir da estação da Companhia em Penedo até a estação da cidade de Arapiraca, passando por outros municípios como Igreja Nova e São Sebastião.

Após o desenlace da fita e a abertura da válvula do gasoduto, a comitiva seguiu para o Teatro Sesi / Senai, no bairro Primavera, onde foi realizada a solenidade oficial de abertura do GP 9.

Além de Arapiraca, sediam esta edição do Governo Presente os municípios de Campo Grande, Coité do Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, São Sebastião, Taquarana e Belém.

As Arenas da Cidadania foram montadas em Craíbas, no Galpão Paroquial; Girau do Ponciano, no Ginásio Djalma Nunes Santos e em Arapiraca, no Ginásio da Escola Militar Tiradentes. Nesses locais, são disponibilizados à população diversos serviços gratuitos como exames médicos, orientações, além de ações culturais e lazer, dentre outros.

Durante entrevista coletiva, o governador de Alagoas voltou a listar as cinco vertentes para o desenvolvimento de Arapiraca, uma delas é o gasoduto, recém-inaugurado. As outras são as duplicações das rodovias, já em curso; a construção do novo Distrito Industrial, da Central de Abastecimento (Ceasa) e do Aeroporto Regional.

“As duplicações caminham a passos largos, principalmente entre Maceió a Arapiraca. Temos ainda a duplicação da BR-101, além do trecho entre Arapiraca e São Sebastião, que já está em fase de licitação e, nos próximos dias, daremos a ordem de serviço. Com essas cinco vertentes do desenvolvimento, Arapiraca dará mais um salto na sua história, rumo à consolidação como uma das cidades que mais crescem no Brasil”, disse Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas