Prefeito em exercício Ronaldo Lopes visita escola Paulo XI no povoado Cooperativa II núcleo

Data: 05/04/2018

O Prefeito em exercício Ronaldo Lopes, juntamente com a Secretária Municipal de Educação Cynthia Alves, o Vereador Derivan Tomaz, o Presidente da Cooperativa de Colonização agropecuário de Piscicultura de Penedo (Coopenedo), Ronaldo Luiz dos Santos (Roni da Coperativa), visitou na manhã dessa quinta-feira (5), a Escola Municipal de Educação Básica Paulo XI, localizada no Povoado Cooperativa II núcleo.

A unidade de ensino está sendo completamente reformada pelo município, com toda sua estrutura modificada, e em breve será reinaugurada, contando com salas de aula climatizada, biblioteca, banheiros e cozinha nova, substituição de piso, telhado, entre outras mudanças realizadas.

A escola atende atualmente a 250 alunos da zona rural do município e conta com 26 funcionários.

A Secretária Municipal de educação Cyntia Alves explicou que a reforma da escola faz parte do trabalho de padronização das escolas municipais pela Prefeitura de Penedo, na gestão do Prefeito Marcius Beltrão, por meio da Secretaria Municipal de educação (Semed), que segue um cronograma de recuperação das unidades de ensino, com o objetivo de levar para as crianças penedenses uma educação de qualidade.

O Prefeito em Exercício Ronaldo Lopes conversou com professores e funcionários da escola Paulo XI, que se mostraram muito felizes com as obras realizadas pela Prefeitura de Penedo, que transformou toda a estrutura da antiga escola em um local moderno, que oferece todas as condições para seu bom funcionamento.

“Visitamos hoje a escola municipal Paulo XI, para verificarmos a reforma dessa unidade de ensino, que encontra-se em fase final, ouvimos dos funcionários seus agradecimentos pelas mudanças efetuadas e também sugestões que visam o melhor atendimento a alunos e aos profissionais que ali trabalham”, destacou.



Fonte: Assessoria