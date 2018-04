290 policiais militares farão segurança da final do Campeonato Alagoano

Data: 06/04/2018

A final do Campeonato Alagoano acontece neste domingo, 08, entre os times CRB e CSA, às 16h, no Estágio Rei Pelé. Para reforçar a segurança, a Polícia Militar estará com 290 policiais nas ruas, 30 conjuntos do Regimento de Polícia Montada, 22 motocicletas e duas aeronaves. A decisão, junto a uma série de recomendações, foi divulgada durante reunião na manhã desta sexta-feira, 06.

A entrada nos estádios será permitida a partir das 14h. As orientações são de que crianças menores de dois anos não poderão assistir ao jogo na arena; menores de até 14 anos devem portar documento de identificação e estar acompanhadas dos responsáveis; adolescentes entre 14 e 18 anos devem estar com documento de identificação.

Além disso, alguns materiais estão proibidos, como capacetes, garrafas plásticas, guarda-chuva, bastões, roupas com emblemas de torcidas organizadas, papel picado, sinalizador com acionamento de fogo, apontador laser, bandeiras com mastro, rolos de papel higiênico ou máquina de registro e isqueiros.

Fonte: TNH