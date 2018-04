Diário traz exonerações de secretários que disputarão eleições; veja a lista

Data: 06/04/2018

Encerrando o prazo para desincompatibilização do cargo público para disputar as eleições de outubro, as exonerações já começaram a ser publicadas nos diários oficiais. O afastamento das funções públicas é obrigatório para quem vai disputar ao pleito eleitoral de 2018 e com o encerramento neste sábado (7) já há três exonerações publicadas.

A primeira exoneração foi publicada na última quarta-feira (4) e foi do secretário Régis Cavalcante, que estava no comando da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Informação. Cavalcante disputará a uma vaga para a Câmara dos Deputados Federais. Para o seu lugar foi nomeado Rogério Moura Pinheiro, professor e ex-reitor da Universidade Federal de Alagoas.

Outras duas exonerações, a do vice-governador e atual secretário de Educação, Luciano Barbosa, e a da secretaria de Esporte, Cláudia Petuba, são aguardadas. Contudo, a edição do Diário Oficial do Estado ainda não foi disponibilizada.

Já nesta sexta-feira, 6, foram exonerados mais dois, só que na Prefeitura de Maceió. O Diário Oficial do Município traz a exoneração de José Thomaz Nôno, que estava no comando da Secretaria Municipal de Saúde, e de David Maia, da Superintendência Municipal de Limpeza Urbana. Outros nomes deixarão o cargo e uma edição especial do Diário Oficial do Estado e Município pode ser publicada neste sábado (7).

Durante edição do Governo Presente no agreste de Alagoas, nesta sexta-feira (6), o governador Renan Filho citou os nomes de Judson Cabral, da presidência do Serveal, Luiz Pedro, presidente do Inmeq/AL e do secretário chefe do Gabrinete Cívil, Fábio Farias, afirmando que estes irão deixar seus cargos para concorrer ao pleito de 2018.

Matéria atualizada às 11:19 desta sexta-feira (6)

Fonte: AL24horas