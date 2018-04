Flamengo vai enfrentar América-MG no Maracanã, em jogo do adeus de Julio Cesar

Data: 05/04/2018

O Flamengo voltará a jogar no Maracanã na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A diretoria rubro-negra vai levar o duelo contra o América-MG, no sábado, 21 de abril, para o estádio, por um motivo nobre: o adeus de Julio Cesar aos gramados.

O goleiro chegou ao clube no começo do ano e assinou contrato por três meses. Apenas para se despedir do futebol no time do seu coração. No Carioca, atuou somente em uma partida, na vitória por 3 a 0 diante do Boavista, em Volta Redonda, no dia 7 de março.

O Flamengo anunciou que colocará preços mais baratos que os de costume para a partida. Haverá entradas por R$ 15 para quem é sócio-torcedor.

Julio Cesar tem 38 anos e foi revelado pelo Flamengo. Subiu aos profissionais em 1997 e fez seu primeiro jogo com 17 anos como titular da meta rubro-negra. Disputou três Copas do Mundo, sendo titular em 2010 e 2014. Em 2006 ficou no banco.

Na Gávea, venceu os carioca de 1999, 2000, 2001 e 2004, e a Copa dos Campeões de 2001.

A diretoria rubro-negra anunciou também que o duelo contra o Emelec, dia 16 de maio, será no Maracanã. Os ingressos começam a ser vendidos para os sócios nesta sexta-feira.

Fonte: Globoesporte