Gasoduto Penedo-Arapiraca fortalece segmento industrial no Agreste

Data: 06/04/2018

A geração de emprego é uma das frentes defendidas pela gestão do Governo de Alagoas. Para isso, a atração de novas indústrias torna-se essencial. Entre as estratégias adotadas estão o trabalho de captação, a concessão de incentivos fiscais e a diversificação da matriz energética, além da aproximação com o segmento empresarial, promovida por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur).

Para fortalecer ainda mais essa diretriz, foi inaugurado na quinta-feira (6), o gasoduto Penedo-Arapiraca. O empreendimento, que é uma iniciativa da Algás, empresa que tem o Governo de Alagoas como acionista e é vinculada à Sedetur, passa a partir de agora a fornecer gás natural para indústrias e postos de combustíveis no Agreste.

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, a chegada do energético no Região proporciona um ambiente favorável para a criação de novos negócios, gerando mais postos de trabalho e emprego no interior.

“O Governo de Alagoas tem investido em motores para o desenvolvimento, em elementos que impulsionam o crescimento dos indicadores do nosso Estado. Como ações podemos citar a reformulação do Prodesin, que retira até 92% do imposto a pagar (ICMS), dependendo do número de empregos gerados. Agora, temos a expansão da rede de distribuição do gás natural, que diversifica a matriz energética local, alavancando ainda mais o crescimento da região. São ações integradas que fazem toda a diferença para o crescimento da nossa Alagoas”, pontua o secretário.

Ainda durante o primeiro dia da 9º Edição do Governo Presente, a Sedetur realizou a uma série de visitas técnicas nas indústrias da região, entre elas estão a Popular Alimentos, que recebeu incentivos fiscais e locacionais do Estado, e hoje gera mais 500 postos de trabalho à região.

Para o o sócio-proprietário da Popular, Expedito Carvalho, que trabalha com doces desde os seus sete anos, o seu negócio expandiu graças as oportunidades e os incentivos governamentais do Estado. Os produtos da marca são distribuídos em todas os estados do Nordeste.

“Com a nossa inserção no novo Prodesin conseguimos ampliar nossos negócios e gerar mais renda à população local. Hoje comercializamos 150 tipos de produtos para diferentes estados, entre eles estão pipoca, doces, bananadas, paçoca, cocadas, goiabadas, entre outros”, explica o empresário, que pretende aplicar o gás natural na sua produção. “Com esse combustível, teremos mais economia e rentabilidade”, finaliza.

Além da Popular, o secretário realizou visita técnica a empresas como a indústria Relevo, que produz pre-moldados de concreto, e a fábrica de laticínios Tudo Bem, localizada na Zona Rural de Limoeiro de Anadia, ofertando produtos lácteos saudáveis.

Fonte: Agência Alagoas