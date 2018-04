Previsão mostra fim de semana com possibilidades de chuvas

Data: 06/04/2018

A previsão do tempo para o final de semana em Alagoas já está disponível. A Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) mostra que há possibilidades de tempo instável com chuvas, intercalado com tempo seco nesta sexta-feira (6), no Litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco.

Para o sábado (7), a previsão do tempo aponta céu encoberto e períodos rápidos de chuva nas regiões do Litoral, Zona da Mata, bem como no semiárido. Já para o domingo (8), há previsão de tempo chuvoso em todo o Estado.

Para ter acesso diário aos boletins climáticos, basta acessar www.semarh.al.gov.br ou baixar o aplicativo (app) “Semarh Tempo Alagoas”, disponível para as plataformas iOs e and

Fonte: Agência Alagoas