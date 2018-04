Instalações esportivas do Centro de Educação Integral de Arapiraca são inauguradas

Os equipamentos esportivos do Centro de Educação Integral (CEI) Mário César Fontes, em Arapiraca, foram entregues no início da noite de sexta-feira (6). O governador Renan Filho e o vice, Luciano Barbosa, inauguraram as modernas instalações.

A entrega do complexo esportivo – primeira etapa do CEI de Arapiraca – beneficia mais de 13 mil estudantes da rede estadual. A solenidade fez parte da programação da 9ª edição do Governo Presente, realizado no Agreste alagoano.

Renan Filho afirmou que os Centros de Educação Integral vão se espalhar por Alagoas e serão referência para o Brasil. “Daqui a alguns dias, vamos inaugurar mais uma, lá no Cepa; lançaremos o terceiro no Benedito Bentes, mas também teremos CEI em Santana do Ipanema, Penedo, Delmiro Gouveia, União dos Palmares, Porto Calvo, Palmeira dos Índios e isso vai tomar conta de toda Alagoas”, declarou o governador.

Em Arapiraca, as instalações do CEI proporcionam um espaço que une educação, cultura e esporte, integrados à paisagem urbanística da cidade. O projeto tem como propósito interligar sociedade e escola, fazendo com que a comunidade tenha o sentimento de pertencimento em relação à instituição.

Nesta primeira etapa, foram entregues a pista de atletismo, o campo de futebol society e a piscina semi-olímpica. O espaço foi integrado às escolas estaduais Quintella Cavalcante, Izaura Antônia de Lisboa e Pedro Reis, que formam o complexo estudantil, e conta, ainda, com três ginásios esportivos.

Fonte: Agência Alagoas