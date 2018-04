Atentado em circo deixa um morto e três feridos no Pilar

Data: 08/04/2018

Não ficou ninguém nas arquibancadas do circo montado, no bairro Mangabeira, na Chã do Pilar. No meio do espetáculo realizado na noite deste sábado, 7, dois homens surgiram armados e protagonizaram uma cena de filme policial, dentro da pequena estrutura circense montada próximo ao Loteamento Iburim, entre as cidades do Pilar e Atalaia.

O alvo dos bandidos eram três jovens: João Mateus de Oliveira, 18 anos, e dois amigos, cujos nomes não foram divulgados. Os criminosos correram em direção aos alvos e dispararam contra eles. Dois deles conseguiram fugir, menos João Mateus, que foi encurralado nos fundos do circo e morto com requintes de crueldade.

Segundo informações da Polícia, a vítima foi morta com várias pedradas no rosto e tiros. João Mateus teve o rosto desfigurado, conforme relato da própria guarnição que atendeu à ocorrência. No local, a Perícia do Instituto de Criminalística encontrou duas cápsulas de revólver calibre 38, assim como duas pedras com vestígios de pele e sangue e um pedaço de madeira pontiagudo com pregos, também repleto de sangue.

Rastro de violência

Após os primeiros levantamentos, a Polícia Militar apurou que três pessoas ficaram feridas nesse atentado no circo. Um deles, um menor de 16 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo nas nádegas e foi conduzido ao Hospital Geral do Estado.

A segunda vítima foi identificada apenas como Anselmo, que foi atingido de raspão no cotovelo e a terceira vítima foi Alonso Deleltério Santos Melo, 22 anos, que se assustou com os disparos, caiu da arquibancada e bateu a cabeça. Estes foram atendidos no Hospital Nossa Senhora de Lourdes e depois liberados.

Fonte: AL24horas