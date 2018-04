Instituto de Identificação emite mais de 3 mil RGs no Governo Presente

Data: 08/04/2018

O Instituto de Identificação de Alagoas bateu um novo recorde na quantidade de documentos emitidos durante a realização da 9° edição do Governo Presente. Nos três dias de ação, os postos itinerantes montados nas Arenas de Cidadania contabilizaram 3.268 solicitações para a carteira de identidade, principal documento de identificação.

Na Arena montada no município de Girau do Ponciano foram retiradas 279 primeiras vias, e 457 segundas vias, totalizando 736 novas carteiras de identidade. Em Arapiraca, a equipe itinerante registrou 875 solicitações, sendo que 274 pedidos para a 1° via, e 601 para 2° via do documento.

Mas foi o município de Craíbas que bateu o recorde geral de emissões, com 1.658 novos documentos, mais da metade do total geral dos três postos. Desse total, 1.297 solicitações foram para 2° vias, e 361 para a 1° via do RG.

“Craíbas foi uma grata surpresa que superou todas as expectativas. A previsão era atender uma média diária de 350 pessoas, mas a demanda foi superior, sendo necessário o reforço na equipe de atendimento, a quem agradeço, visto o empenho e competência em conseguir atender esse grande número de usuários em tão pouco tempo”, frisou Roney Presbítero, chefe especial do Instituto de Identificação.

Ele explicou que mesmo com o fim da 9ª edição do Governo Presente, o serviço não para. Agora, os servidores do Instituto de Identificação irão processar todos os pedidos de solicitação para que a carteira de identidade seja confeccionada e entregue ao usuário no prazo de 60 dias.

Fonte: Aarão José/Perícia oficial