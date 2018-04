Prefeitura de Penedo divulga resultado do processo seletivo para médicos pós graduandos do PGSUS

Data: 09/04/2018

A Prefeitura de Penedo divulgou nessa segunda-feira (9), o resultado do Processo Seletivo para médicos pós-graduandos, do Programa de Inovação em Qualificação médica no âmbito do SUS-PGSUS. O referido processo seletivo contemplou alunos e preceptores, sendo realizado por meio da Rede de atuação para inovação da qualificação médica, coordenada pelo núcleo de inovação tecnológica Carlos Chagas.

O PSS destinou se a Médicos com Registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas.

O PGSUS é um programa de inovação em Pós-graduação médica latu sensu no âmbito do sus, com atuação em rede, que aplica sistemas de inovação nos serviços, nos processos, na estrutura organizacional e principalmente na divulgação de resultados. Com o pagamento de bolsas mensais para os preceptores e alunos

Os médicos pós-graduandos devem ser formados em Medicina em curso autorizado e/ou reconhecido pelo MEC, ofertado em território nacional em Instituição de Ensino Superior credenciada pelo MEC, ou ser graduado em Medicina em Instituição de Ensino fora do Brasil com Diploma Revalidado pelo MEC de acordo com a legislação vigente; devendo também estar registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas; e Não possuir nenhum tipo de restrição com o Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas.

De acordo com a coordenação do PSS a classificação ocorreu por meio de pontuação definida pelos seguintes critérios; para os médicos pós-graduandos: residência médica, 1 ponto, Titulo de especialista reconhecido pela AMB, 1 ponto, especialização latu sensu na área de saúde 2 pontos e doutorado 3 pontos.

Resultado do Processo Seletivo para médicos Pós Graduandos:

Alunos Urgência e Emergência

Pontuação:

Aida Trujillo Alarcon 4 Giordano Bruno Souza Dos Santos 4

Karl Do Rego Lima 3

Silvana Margareth Bozza 3

Saul Vicente Gabriel Guzman Rojas 2

Andreia Nascimento De Brito 2 Kevin Harouche Guerrero 2

Luiz da Silveira Freitas 2

Alunos Saúde de Família e Comunidade

Pontuação:

Aida Trujillo Alarcon 3

Girlene Maria Ferreira De Melo Costa 2

Edna Elizabeth Ramon Garcia 1

Lauro Santiago Vargas 1

Ronaldo Vieira Moura Do Nascimento 1

Fonte: Assessoria