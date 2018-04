PELOPES do 11BPM promove festa para criança carente do município de Penedo

Na tarde do dia 09 de abril deste ano o PELOPES, Pelotão de Operações Especiais do 11º Batalhão compareceu a Festa de Aniversário do pequeno Geovane, que na ocasião completou 11 anos.

Geovane é um menino muito esforçado e estudioso, que estuda na escola estadual de educação básica Josef Bergman, ele nunca teve uma festa de aniversário e tinha esse desejo de ter uma festa com o tema do PELOPES, porém seus pais não possuíam condições financeiras para patrocinar tal evento. Porém um policial lotado no 11º Batalhão, pertencente ao PELOPES tomou conhecimento deste fato e decidiu, juntamente com sua esposa e com o apoio de policiais de sua unidade promover a festinha.

As professoras da escola concordaram e ajudaram na organização do aniversário que foi muito emocionante para todos, encerrando-se com a distribuição de brindes e um momento onde as crianças puderam interagir com os policiais.

Fonte: Assessoria