Semthas prossegue com a entrega de cestas nutricionais na zona rural de Penedo

Data: 10/04/2018

Na tarde da última segunda-feira (9), a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, iniciou mais uma entrega de cestas nutricionais na zona rural do município, começando pelos povoados Capela e Marituba do Peixe.

De acordo com a coordenação do programa, foram 56 cestas entregues no povoado Capela e 17 cestas entregues em Marituba. Totalizando 73 Cestas Nutricionais para as gestantes e nutrizes cadastradas e inseridas no Programa.

As entregas aconteceram nas unidades básicas de saúde das localidades, com a participação de assistentes sociais e orientadores sociais da Semthas, juntamente com os profissionais das respectivas UBSs.

Durante toda essa semana haverá entregas das cestas nutricionais na zona rural do município, sendo necessários que as gestantes e nutrizes estejam atentas a documentação necessária. Sendo preciso os seguintes documentos:

GESTANTES: Xerox do Cartão ou Caderneta de Gestante da parte de identificação e do pré-natal, onde constam as anotações da enfermeira ou médico do Posto; NUTRIZES: Xerox do Cartão ou Caderneta de Vacina e do Teste do Pezinho do bebê. As beneficiarias que não tiverem o resultado, podem levar o comprovante de realização do referido exame.

Todas as beneficiárias, deverão levar: Cartão do programa; identidade e originais do cartão de gestante e de vacina. Os Cartões de Gestantes e Nutrizes precisam estar atualizados, com informações de acompanhamento da equipe de saúde, nos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

Programação entrega zona rural

Dia 10/04 – terca

Tabuleiro – manhã

Itaporanga – tarde

Dia 11/04 – quarta

Cooperativa

Dia 13/04 – sexta

Santa Margarida Manhã

Palmeira Alta – tarde

