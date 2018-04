Histórico! Roma goleia o Barça e está nas semis da Champions

Data: 10/04/2018

Nem o mais otimista torcedor da Roma imaginava este desfecho. Era necessário fazer 3 a 0 no Barcelona, em casa, para eliminar os espanhóis e ir às semifinais da Liga dos Campeões. E assim foi feito, nesta terça-feira. Com um futebol vistoso, sem dar chances dos culés encostarem na bola, e cheio de raça, a Loba ganhou com gols de Dzeko, De Rossi e Manolas. Na próxima fase, os italianos encaram o Liverpool, Real ou Juventus ou Bayern ou Sevilla.

Ciente da necessidade de golear, a Roma partiu com tudo para cima, adiantou a marcação e pressionou a saída de bola do Barcelona. Cenário natural pelo placar construído na ida. E aos cinco, os italianos já abriam o placar, com o bósnio Dzeko. Ele recebeu lindo cruzamento de De Rossi, ganhou de Umtiti e marcou de sola.

A Roma seguiu amassando o Barcelona e o segundo gol parecia maduro, embora a equipe comandada por Eusebio Di Francesco ora demonstrasse ansiedade ora má pontaria. Só o camisa 9 do time da capital da Bota perdeu outras três chances. Schick, Florenzi e Nainggolan também chegaram bem. Pelo lado catalão, a melhor oportunidade foi com Messi, em cobrança de falta.

Pênalti de Piqué dá mais esperanças à Roma

Na segunda etapa, sim, a Roma fez o segundo. E, assim como no primeiro, foi logo no início. Aos 13, Piqué derrubou Dzeko (o cara do jogo), mas quem bateu foi De Rossi. E na caixa: 2 a 0, com quase meia hora para fazer o terceiro e conseguir o improvável.

A Loba passou a acreditar mais do que nunca e quase marcou o terceiro com El Shaarawy, que exigiu uma defesaça de Ter Stegen, em cima da linha. Mas o terceiro viria: aos, 37, Manolas fez de cabeça, em escanteio.

Fonte: Terra