Ifal oferta 60 vagas para Proeja nos campi Maceió e Piranhas

Data: 11/04/2018

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) está com inscrições abertas para o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), ofertado em dois campi: Maceió, com o Técnico Integrado em Artesanato, e Piranhas, com Alimentos. Cada um deles possui 30 vagas, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas.

Para participar do pleito, é necessário se inscrever “gratuitamente” no Processo Seletivo Simplificado. Os interessados devem ter concluído o Ensino Fundamental, ou concluí-lo até a data da matrícula; ter idade mínima de 18 anos completos até o dia da matrícula e não ter concluído o Ensino Médio.

As datas e os locais para inscrição variam entre os dois campi. Em Maceió, elas ocorrem até o dia 18 de maio, na Diretoria de Ensino do Campus, localizado na Rua do Ferroviário, 75, Centro. Em Piranhas, as inscrições terminam já no dia 20 de abril, na Coordenação do Curso Integrado em Alimentos da Unidade, que fica na Av. Sergipe s/nº – Bairro Xingó.

As datas do cronograma de seleção, matrícula e demais informações específicas podem ser encontradas nos Editais nº 7/2018, do Campus Piranhas, e nº 8/2018, do Campus Maceió.