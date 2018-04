Prefeitura de Maceió anuncia 500 novas vagas de emprego para call center

Data: 10/04/2018

O prefeito Rui Palmeira anunciou, nesta terça-feira (10), mais 500 vagas para call center nas áreas de telefonia e de TV por assinatura. Com as novas vagas, a Prefeitura de Maceió contabiliza 800 oportunidades de trabalho somente neste mês. Os candidatos vão passar por processo seletivo e treinamento, antes do encaminhamento para os postos de trabalho. O processo seletivo e de formação ocorre em parceria com o Instituto Crescer.

As seleções para o novo curso serão realizadas até o próximo sábado (14), com provas de português, matemática e noções de informática. Os aprovados serão encaminhados para início imediato.

Para participar é preciso ter 18 anos ou mais, ensino médio completo e morar em Maceió. As inscrições serão realizadas na unidade Unit do Benedito Bentes. As provas também acontecem no mesmo local pela manhã, às 8h, e à tarde, às 14h. Os interessados devem portar carteira de trabalho, carteira de identidade e levar caneta esferográfica preta ou azul.

De acordo com o prefeito, a parceria tem sido fundamental para a geração de emprego e renda na capital. “Com a formação, os interessados, jovens em sua maioria, têm a oportunidade de se qualificar e conseguir para muitos o primeiro emprego e outros uma recolocação no mercado de trabalho”, pontuou o prefeito.

Ontem (09) a Prefeitura e o Instituto Crescer realizaram a aula inaugural dos 300 novos alunos da qualificação profissional de telemarketing para companhias aéreas. A aula ocorreu na Associação Comercial de Maceió. O curso terá duração média de 30 dias e será realizado na unidade do Instituto Crescer do bairro da Serraria. Após o término da capacitação, os alunos estarão aptos para atuar na área.

A quantidade de vagas por processo seletivo é limitada e os candidatos serão alocados por ordem de chegada. Durante esse período, as seleções agendadas no posto de atendimento do Sine Municipal serão feitas na Unit do Benedito Bentes.

Mais empregos

No último dia 02, o prefeito participou da solenidade de assinatura das carteiras de trabalho de 250 contratados da empresa Almaviva. Com as 250 vagas, a Prefeitura contabiliza cerca de 7,5 mil postos de empregos na multinacional intermediados pelo Sine Maceió. Para atrair a empresa e fomentar novas oportunidades de trabalho, a Prefeitura fez importantes incentivos fiscais à multinacional.

“É fruto de um trabalho que começou ainda em 2013, início da nossa gestão, quando a Prefeitura de Maceió concedeu incentivos fiscais – de acordo com a legislação. Nós também intermediamos para que o Governo do Estado cedesse o terreno para a instalação da empresa”, ressaltou o prefeito.

A captação e a triagem para as vagas de trabalho são realizadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (Semtabes).

“São milhares de contratados, de todas as idades. Mas como é visível a maioria é de jovens que estão conquistando o primeiro emprego e encontram aqui na empresa a oportunidade de conseguir um rendimento e investir na formação”, complementou Rui Palmeira.



Fonte: Secom Maceió