Suspeito de tráfico atira contra policiais e acaba preso

Data: 11/04/2018

Dois suspeitos de tráfico de entorpecentes atiraram contra policiais militares na madrugada desta quinta-feira (11) durante uma perseguição na Barra Nova, Marechal Deodoro, região metropolitana da capital. Os suspeitos estavam em um veículo ciclomotor e, segundo a polícia, teriam atirado contra a viatura, que foi atingida no capô. Um dos suspeitos, identificado como José Gillard Silva de Carvalho, de 23 anos, foi preso em flagrante com 380g de maconha. Nenhuma arma foi encontrada.

No Jacintinho, Luan José da Silva, de 21 anos, foi atingido com um tiro na perna por um indivíduo não identificado. A tentativa de homicídio ocorreu na Rua Santo Antonio e a vítima foi encaminhada inicialmente para o Minipronto-socorro do Jacintinho e posteriormente foi levado para o HGE.

Ainda no Jacintinho, Denison José da Silva, 36, foi alvejado com três tiros na cabeça, braço e perna. Segundo a PM, a vítima possui tornozeleira eletrônica e foi submetida a procedimento cirúrgico no Jacintinho. Nos dois casos não há informações sobre a autoria do crime ou suas motivações.

Fonte: AL24horas