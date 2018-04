CSA fecha negociação e confirma contratação de Walter para a Série B

Data: 12/04/2018

O CSA apostou alto no reforço para o ataque. A diretoria maruja acertou as bases salariais e confirmou nesta quinta-feira (12) a contratação do atacante Walter para a Série B do Campeonato Brasileiro. É a grande aposta do Azulão no cenário nacional. A informação é do repórter Henrique Pereira, setorista do clube.

Segundo o jornalista, a apresentação do atacante será no sábado (14), na partida entre CSA e Goiás, no Estádio Rei Pelé, válida pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Walter iniciou a temporada 2018 no Paysandu, onde marcou três gols em 12 jogos.

O CSA acertou junto ao Porto-POR, clube que detém os direitos de Walter, o empréstimo do atacante até o final da temporada. O Azulão não precisou arcar com multas.

Walter tem 28 anos e ganhou destaque no Brasil ainda nas categorias de base do Internacional. O jogador foi negociado com o Porto-POR, mas terminou voltando ao país por empréstimo para o Cruzeiro. Walter deslanchou mesmo vestindo a camisa do Goiás. Ele apareceu como artilheiro do Esmeraldinho na Série B do Brasileiro em 2012, com 16 gols. Foi o quarto no ranking de artilharia da Segundona naquele ano.

Walter também foi destaque na elite do futebol brasileiro, onde figurou entre os artilheiros da Série A pelo Goiás em 2013, quando ficou em oitavo no ranking da artilharia, com 13 gols. O atacante depois atuou por Fluminense e Atlético-PR.

Além da qualidade e do faro de artilheiro em campo, Walter chamou a atenção no futebol brasileiro pela dificuldade em manter o peso de atleta.

Ficha técnica

Nome: Walter Henrique da Silva;

Data de nascimento: 22/07/1989;

Naturalidade: Recife – Pernambuco;

Posição: Atacante;

Altura: 1,78m;Último clube: Paysandu.

Fonte: TNH