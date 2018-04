Penedo celebra 382 anos de elevação à vila com programação cultural e hasteamento dos pavilhões

Data: 12/04/2018

Dando prosseguimento a programação dos 382 anos de elevação de Penedo a categoria de vila, nessa quinta-feira, 12 de abril, data oficial do aniversário de Penedo, ocorreu na Praça Barão de Penedo, a tradicional solenidade de hasteamento dos pavilhões, além da apresentação da banda da Sociedade musical penedense, contando com as presenças do Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, vice-prefeito Ronaldo Lopes, vereadores, secretários municipais, representantes das forças armadas, corpo de bombeiros, alunos de escolas municipais, entre outros.

As comemorações foram abertas com o repique de sinos, que puderam ser ouvidos em todo centro histórico. Em seguida o Prefeito Marcius Beltrão, o vice Ronaldo Lopes e o vereador Marcelo Pereira, representando o legislativo municipal, hastearam os pavilhões nacional, estadual e do município de Penedo, ao som da banda da Sociedade Musical Penedense.

Discursando na solenidade, o prefeito Marcius Beltrão cumprimentou a todos e destacou a importância de Penedo no cenário nacional ao longo dos séculos, desde a chegada dos portugueses, passando pela invasão holandesa, entre outros períodos que marcaram a historia do município.

“12 de abril de 2018, hoje Penedo completa 382 anos de muitas historias, muita cultura, de um povo ordeiro, trabalhador e que tem tido ao longo dos séculos um papel importante na economia, na formação dos jovens e na historia de Alagoas e do Brasil, isso é algo que muito honra a todos nós. Fico muito feliz de estar em praça pública, participando dessa solenidade. Parabenizo o nosso povo e digo que deus tem colocado a mão em nosso município, Penedo está em uma situação diferente de outras cidades, que passam por terríveis dificuldades. Aqui pagamos as contas em dias e Penedo tem avançado consideravelmente nas politicas públicas de saúde, educação, assistência social e na infraestrutura turística”, destacou.

A programação segue com o Encontro de música sacra, na noite dessa sexta-feira (13), e a 8º edição do Penedo Moto-fest, durante todo final de semana, com as apresentações das bandas: Rota 013, Xande brasil, Forró remix, Paranoiser, Cores do mar, Dudu moral, entre outros cantores e grupos musicais.

Fonte: Assessoria