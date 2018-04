PENEDO VAI..PENEDO VEM…PENEDO É TERRA DE QUEM QUER BEM…382 PARABÉNS PENEDO

Data: 12/04/2018

Erguida sobre um rochedo às margens do grandioso Rio São Francisco no século XVI, Penedo foi o primeiro povoado de Alagoas. Palco de muitos acontecimentos no passado, é considerada uma das mais belas cidades históricas do Brasil, preservando seu conjunto arquitetônico de estilo barroco dos séculos XVII e XVIII. Penedo também encanta pelas belezas naturais presentes nos rochedos e nas águas do Velho Chico, além da saborosa gastronomia e do artesanato, que são atrativos à parte.

Com rico acervo arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Penedo se destaca nos segmentos do turismo histórico e religioso. Composto de 13 igrejas, dez capelas, conventos, casario e palacetes de arquitetura barroca, que retratam as marcas deixadas pelos colonizadores portugueses, o Centro Histórico de Penedo proporciona uma viagem ao túnel do tempo rumo ao período colonia

Caminhando pelas ruas de calçamento, é possível conferir as belas construções. O Museu do Paço Imperial (séc. XVIII) acolheu o imperador D. Pedro II em 1849, sendo inicialmente o sobrado da família portuguesa Lemos – abolicionistas que escondiam escravos fugitivos. O Convento Franciscano, construído por frades em 1660, abriga hoje a Casa São Francisco e o Museu de Arte Sacra.

As igrejas são um espetáculo com detalhes em ouro e pedra calcária. As mais importantes são a igreja Nossa Senhora da Corrente (1765), Santa Maria dos Anjos (1660), São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos (1758), Catedral de Nossa Senhora do Rosário (1690) e igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos (1634).

Na praça onde fica a catedral Diocesana se encontra o prédio da prefeitura de Penedo, a Casa de Aposentadoria (1781) e o Oratório da Forca (1769), onde os condenados ao enforcamento passavam sua última noite e permaneciam até a hora da execução. O Teatro Sete de Setembro (1884), a Casa do Penedo – instituição privada que visa preservar a memória do município e com rico acervo de documentos da época da invasão holandesa e da escravatura, o Memorial Raymundo Marinho, o Mercado Público e o prédio da Associação Comercial, em estilo neoclássico, também fazem parte das primeiras construções de Penedo.

Outros atrativos

Além do turismo histórico e religioso, Penedo oferece atrativos em meio à natureza. As águas do majestoso Velho Chico proporcionam um inesquecível passeio de barco até a foz do rio. Durante o percurso – que dura aproximadamente 45 minutos – vislumbram-se encantadoras paisagens formadas de ilhas e vilarejos, além da Várzea da Marituba – reserva ecológica que possui vegetação peculiar. Na foz, onde o barco fica ancorado, além da rara beleza do encontro do rio com o mar avistam-se dunas e coqueiros.

A gastronomia, com seu tempero especial, é atraente. Pode-se saborear o exótico prato preparado com a carne de jacaré, uma iguaria encontrada nos melhores restaurantes da cidade, além do pitu e outros mariscos e crustáceos.

As tradições populares se destacam pela riqueza de detalhes e são impressas no artesanato em madeira, palha e nos bordados. A cidade é festiva e tem um calendário de eventos turísticos e culturais que atraem muitos visitantes, a exemplo da festa de Bom Jesus dos Navegantes, que acontece anualmente no mês de fevereiro.

Este ano, Penedo foi o primeiro município do interior de Alagoas a receber uma etapa da 12ª Mostra Alagoana de Dança. As apresentações aconteceram no último dia 6 de julho, no Teatro 7 de Setembro, e contaram com a participação de dez grupos de diferentes estilos de dança.

PAC das Cidades Históricas

Para possibilitar a contínua preservação do patrimônio, no mês passado o município recebeu mais de R$ 20 milhões em recursos provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) das Cidades Históricas, entre outras verbas. Também recebeu recursos do Ministério do Turismo para a construção do Centro de Convenções e reforma do Cine São Francisco, no valor de R$ 5 milhões.

História

Penedo foi o primeiro povoado do Estado de Alagoas, surgido no século XVI – por volta de 1560 a 1565 – por meio de uma expedição organizada por Duarte Coelho. Foi erguida às margens do Rio São Francisco sobre uma formação rochosa que deu origem ao seu nome. Colonizada por portugueses e holandeses, em 1635 foi elevada à categoria de Vila de São Francisco, passando a ser cidade em 1842. Em fins do século XIX passou a ser denominada Penedo do Rio São Francisco.