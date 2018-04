Estado divulga resultado final do teste de aptidão física do concurso dos Bombeiros

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão (Seplag), divulgou, nesta sexta-feira (13), no Diário Oficial do Estado o resultado provisório da comprovação documental e investigação social, além do resultado final no teste de aptidão física de todos os candidatos participantes do concurso para oficial combatente e soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas (CBMAL).

Conforme a publicação, o edital de resultado final na comprovação documental e investigação social também serão publicados no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no portal do Cebraspe, banca organizadora do certame.

“Todo o processo de realização dos concursos foi feito baseado, sobretudo, na transparência. O Governo de Alagoas se sobressai em realizar um certame deste tamanho e, sem dúvidas, esse é um grande passo para melhorar a segurança dos alagoanos”, explica o secretário titular da Seplag, Fabrício Marques Santos.

Para consultar o resultado, basta acessar o endereço eletrônico www.imprensaoficialal.com.br/diario-oficial/

Fonte: Agência Alagoas