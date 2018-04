Final de semana tem possibilidades de chuvas em Alagoas

Data: 13/04/2018

A previsão do tempo para o final de semana mostra possibilidades de chuvas em todas as regiões de Alagoas. De acordo com os dados da Sala de Alerta da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), a chuva está concentrada nas regiões do Agreste e Sertão durante esta sexta-feira (13).

O meteorologista da Semarh, Vinícius Pinho, explica que o período chuvoso já chegou a Alagoas devido ao tempo instável nos últimos dias.

Nesta sexta-feira (13), a previsão é de tempo seco com chuvas rápidas nas regiões do Litoral e Zona da Mata. A chuva concentrada está localizada nas regiões do Agreste e Sertão.

No sábado (14), a chuva deve se concentrar nas regiões do Litoral e Zona da Mata. Já no Agreste e Sertão, a previsão é de tempo seco e chuva fraca. As temperaturas variam entre 29° C no Litoral e 31° C no Sertão.

No domingo (15), o tempo começa a melhorar. A previsão aponta para tempo seco e chuvas fracas em todas as regiões do Estado. As temperaturas ficam entre 23° C no Litoral e 33° C no Sertão.

Para ter acesso diário aos boletins climáticos basta acessar www.semarh.al.gov.br ou baixar o aplicativo (app) ‘Semarh Tempo Alagoas’, disponível para as plataformas iOs e Android.

Fonte: Agência Alagoas