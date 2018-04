Secretaria de Agricultura e Senar realizam curso de informática básica na Ponta Mofina

Data: 14/04/2018

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e o Senar- Al ( Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) realizaram durante essa semana um curso de informática básica com carga horaria de 20 horas, no povoado Ponta Mofina, para os jovens daquela localidade. O curso que teve seu encerramento na manhã dessa sexta-feira (13) foi realizado na Escola Municipal de Educação Básica, Maria da Gloria Pimenteira.

O encerramento contou com a presença do Secretário municipal de agricultura Manoel Messias Lima, representante do Senar em Penedo, Murilo Resende, Presidente da Associação de Moradores Genilson Costa, instrutor do curso Márcio Antônio, entre outros.

De acordo com o Secretário Municipal de Agricultura Manoel Messias Lima, outros cursos serão realizados também na zona rural, a exemplo do que ocorreu na semana passada no Povoado Murici, que abrangeu também as localidades de Capela e Riacho do Pedro. Os cursos são feitos em parceria com o Senar e possuem temas diversos, que proporcionem geração de emprego e renda no meio onde residem, a exemplo de: Mecanização agrícola, industrialização de doces, processamento de mandioca, plantas medicinais, etc.

Para o Secretário é importante levar essa capacitação para a zona rural, pois caso sejam realizados somente na zona urbana, dificulta a presença dos jovens dos povoados. Dessa forma com a chegada desses cursos na localidade onde residem , facilita a presença dos mesmos.

“Tudo tem origem na agricultura, todos os alimentos, desde a farinha, milho, café, tudo que comemos e bebemos vem do campo, por isso é de fundamental importância o cuidado com o homem do campo. Com o aprendizado necessário, vocês podem viver tranquilamente por meio de seus próprios negócios. Muitos dos produtos que hoje são produzidos em outras cidades, poderiam ser plantados no próprio município. Estamos trabalhando com esse proposito, pois quando as mercadorias vêm de fora, os agricultores penedenses não ganham nada. Com planejamento e juntando forças poderemos vencer as dificuldades”, destacou.

Para o represente do Senar, Murilo Resende, é importante fixar o homem no campo, gerando oportunidades nas próprias comunidades, evitando o denominado êxodo rural, difundindo o conhecimento necessário para a geração de renda no meio rural. Sendo o curso de informática básica de fundamental importância, já que a maioria das atividades realizadas na atualidade depende da utilização de equipamentos informatizados, na qual essa é uma tendência, em que as atividades agrícolas também estão inseridas.

Os cursos realizados em parceria com o Senar são gratuitos, os alunos passam por aulas teóricas e práticas, recebem o certificado de conclusão do curso, além de terem direito a lanche, entre outros benefícios.

Fonte: Assessoria