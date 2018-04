Programa Balanço Geral será exibido ao vivo pelo Facebook

Data: 15/04/2018



O Programa Balanço Geral, que vinha sendo transmitido na web rádio OparaNews, agora será exibido ao vivo através do Facebook na página do Opara News todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h.

O programa tem o comando dos apresentadores: Valdi Fernando e Walberth Lima.

Na primeira parte do programa que vai das 18h às 18h30 a notícias jornalística é o foco com destaque para as informações locais da cidade de Penedo. Já na segunda parte que vai das 18h30 às 19h começa o Papo Esportivo destacando tudo que aconteceu e o que vai acontecer no mundo do esporte, principalmente enfatizando notícias do Sport Club Penedense.

Então todos ligados já nesta segunda-feira, 16, no programa Balanço Geral ao vivo no Facebook.

