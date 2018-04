Jogos Estudantis têm inscrições abertas até a próxima sexta-feira (20)

Data: 16/04/2018

O maior evento de desporto escolar do estado, os Jogos Estudantis de Alagoas (Jeal) 2018, está com suas inscrições abertas até a próxima sexta-feira (20) para todas as modalidades. O procedimento voltou a ser presencial e deve ser feito nas Gerências Regionais de Educação (Geres).

Na ocasião, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: RG e CPF (original e cópia), CREF do professor, ficha nominal coletiva com INEP e termo de concessão de espaço físico. A lista com os documentos necessários está disponível no site www.educacao.al.gov.br.

De acordo com o coordenador geral do Jeal, Henrique Vilela, este ano também há novidades no formato das competições.

“As disputas regionais são apenas nas modalidades coletivas, enquanto as demais competem apenas na etapa estadual. Estamos seguindo o modelo nacional, que terá seletiva regional das coletivas em setembro, onde participam os campeões da etapa estadual, exceto handebol masculino e basquete feminino, ambos juvenil (15 a 17), estes já classificados para o nacional em virtude da campanha 2017, onde foram campeões”, explica Henrique.

Participação

A coordenação espera repetir o bom número de participação de escolas e estudantes dos jogos com relação a 2017, principalmente entre escolas públicas da rede estadual, pelos investimentos em estrutura garantidos pelo governo.

“Com o incentivo do governo na construção de mais espaços (ginásios), a comunidade escolar deve aproveitar para o desenvolvimento do esporte nas escolas, sobretudo na rede estadual. O esporte é uma ferramenta importante, essencial, principalmente para a modalidade de Ensino Integral”, avalia Vilela.

Segundo números da coordenação geral, em 2016, 145 escolas participaram do Jeal, sendo 48 municipais, 44 estaduais e 53 privadas, com um total de 5637 atletas somando as etapas e categorias. Em 201,7 o número quase dobrou, chegando a 266 unidades, com 63 municipais, 120 estaduais e 83 privadas, com um total de 7.817 competidores, sendo 3.172 no infantil, de 12 a 14 anos, e 4.645 no juvenil, de 15 a 17 anos.

Fonte: Agência Alagoas