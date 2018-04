Programação de 382 anos de Penedo é encerrada com 8º Motofest

Data: 16/04/2018

Encerrando a programação do 382º aniversario de elevação de Penedo a categoria de vila, no último final de semana ocorreu o 8º Penedo Motofest, uma realização do Motoclube Falcões do Baixo São Francisco em parceria com a Prefeitura de Penedo.

Durante os dias 13, 14 e 15 de abril, motociclistas do nordeste e de outras regiões do Brasil estiveram presentes, fazendo da festa a maior do baixo são Francisco. Na sexta e sábado, ocorreram as apresentações artísticas na orla ribeirinha, com um publico composto por milhares de pessoas, que compareceram ao local, com muita animação e em clima de muita paz e alegria. A abertura contou com a presença da Secretária municipal de Cultura Alyne costa, da organização do evento, secretários municipais, entre outras autoridades.

Na sexta-feira (13), a primeira atração a subir no palco da nova praça de eventos, foi o cantor Renato Marinho, do ritmo Pop rock que animou a todo o publico com seu repertorio variado. Posteriormente o cantor Xande Brasil cantou os maiores sucesso da atualidade, com grande versatilidade em seu repertorio. Encerrando o Primeiro dia de apresentações, a banda penedense Forrozão Remix cantou os principais sucessos do ritmo.

A programação musical da 8ª edição do Penedo Motofest teve seu seguimento na noite de sábado, 14, com shows de Paranoiser, Cores do Mar e Dudu Moral e Banda, sendo encerrado no domingo, 15, com um show de Ases do Forró na área de camping, que foi instalado esse ano no prédio da Escola Municipal de Educação Básica Santa Luzia, localizada na Avenida Wanderley, antiga escola do Sesi/Senai .

Fonte: Ascom