Resultados dos Jogos do Brasileiro Série A e B

RESULTADOS…SÉRIE/A
01ª RODADA
-
SAB 14/04/2018 MINEIRÃO 16:00CRU0x1GRE
-
SAB 14/04/2018 BARRADÃO 19:00VIT2x2FLA
-
SAB 14/04/2018 PACAEMBU 21:00SAN2x0CEA
-
DOM 15/04/2018 INDEPENDÊNCIA 11:00AME3x0SPO
-
DOM 15/04/2018 SÃO JANUÁRIO 16:00VAS2x1CAM
-
DOM 15/04/2018 ARENA CORINTHIANS 16:00COR21FLU
-
DOM 15/04/2018 BEIRA-RIO 16:00INT2x0BAH
-
DOM 15/04/2018 ARENA DA BAIXADA 19:00CAP5x1CHA
-
SEG 16/04/2018 ENGENHÃO 20:00BOTxPAL
-
SEG 16/04/2018 MORUMBI 20:00SAOxPAR
RESULTADOS….SÉRIE/B
01ª RODADA
-
SEX 13/04/2018 CASTELÃO (CE) 19:15FOR2x1GUA
-
SEX 13/04/2018 ARENA BARUERI 20:30OES2x0CRB
-
SEX 13/04/2018 OLÍMPICO (GO) 20:30ACG3x2CRI
-
SEX 13/04/2018 ORLANDO SCARPELLI 21:30FIG2x1JUV
-
SAB 14/04/2018 BENTO FREITAS 16:30BRP1x1SBN
-
SAB 14/04/2018 SERRA DOURADA 16:30VIL1x0AVA
-
SAB 14/04/2018 REI PELÉ 16:30CSA2x1GOI
-
SAB 14/04/2018 ESTÁDIO DO CAFÉ 16:30LON1x0BEC
-
SAB 14/04/2018 CASTELÃO (MA) 19:00SAM2x0CFC
-
SAB 14/04/2018 MOISÉS LUCARELLI 21:00PON0x1PAY
RESULTADOS…SÉRIE/C….
-
SAB 14/04/2018 ADAUTO MORAES 18:30JZE0x1CON
-
DOM 15/04/2018 CORNÉLIO DE BARROS 16:00SAL0x0BOT
-
DOM 15/04/2018 BARRETÃO (SE) 17:00GLO1x0ABC
-
DOM 15/04/2018 ARENA DE PERNAMBUCO 19:00NAU1x1STA
-
SEG 16/04/2018 ARENA DA FLORESTA 21:15AACREM
GRUPO B