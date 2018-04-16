segunda-feira , abril 16 2018
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Resultados dos Jogos do Brasileiro Série A e B

RESULTADOS…SÉRIE/A

01ª RODADA

  • SAB 14/04/2018 MINEIRÃO 16:00
    CRU0x1GRE
  • SAB 14/04/2018 BARRADÃO 19:00
    VIT2x2FLA

  • SAB 14/04/2018 PACAEMBU 21:00
    SAN2x0CEA

  • DOM 15/04/2018 INDEPENDÊNCIA 11:00
    AME3x0SPO

  • DOM 15/04/2018 SÃO JANUÁRIO 16:00
    VAS2x1CAM
  • DOM 15/04/2018 ARENA CORINTHIANS 16:00
    COR21FLU
  • DOM 15/04/2018 BEIRA-RIO 16:00
    INT2x0BAH

  • DOM 15/04/2018 ARENA DA BAIXADA 19:00
    CAP5x1CHA

  • SEG 16/04/2018 ENGENHÃO 20:00
    BOTxPAL
  • SEG 16/04/2018 MORUMBI 20:00
    SAOxPAR

RESULTADOS….SÉRIE/B

01ª RODADA

  • SEX 13/04/2018 CASTELÃO (CE) 19:15
    FOR2x1GUA

  • SEX 13/04/2018 ARENA BARUERI 20:30
    OES2x0CRB

  • SEX 13/04/2018 OLÍMPICO (GO) 20:30
    ACG3x2CRI

  • SEX 13/04/2018 ORLANDO SCARPELLI 21:30
    FIG2x1JUV

  • SAB 14/04/2018 BENTO FREITAS 16:30
    BRP1x1SBN

  • SAB 14/04/2018 SERRA DOURADA 16:30
    VIL1x0AVA

  • SAB 14/04/2018 REI PELÉ 16:30
    CSA2x1GOI

  • SAB 14/04/2018 ESTÁDIO DO CAFÉ 16:30
    LON1x0BEC

  • SAB 14/04/2018 CASTELÃO (MA) 19:00
    SAM2x0CFC

  • SAB 14/04/2018 MOISÉS LUCARELLI 21:00
    PON0x1PAY

RESULTADOS…SÉRIE/C….GRUPOS…A/B

  • SAB 14/04/2018 ADAUTO MORAES 18:30
    JZE0x1CON

  • DOM 15/04/2018 CORNÉLIO DE BARROS 16:00
    SAL0x0BOT

  • DOM 15/04/2018 BARRETÃO (SE) 17:00
    GLO1x0ABC

  • DOM 15/04/2018 ARENA DE PERNAMBUCO 19:00
    NAU1x1STA

  • SEG 16/04/2018 ARENA DA FLORESTA 21:15
    AACREM

GRUPO B

 

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