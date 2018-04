Homem é preso suspeito de estelionato e extorsão em Teotônio Vilela

Data: 18/04/2018

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (18) que prendeu um homem suspeito de estelionato e extorsão a pessoas com dívidas de financiamento habitacional no município de Teotônio Vilela, no Agreste de Alagoas.

A prisão do suspeito, identificado como Ailton Alinson, 43, aconteceu na terça-feira (17), após um mandado de prisão temporária expedido pela juíza Renata Malafaia.

De acordo com o delegado Arthur César, do 79ª Distrito Policial (DP) do município, Alinson se apresentava como “Servo de Deus”, conquistava a confiança dos devedores e emprestava dinheiro para que eles quitassem a dívida.

“Todavia, depois disso, ele exigia que o devedor passasse o imóvel para o nome dele, como forma de pagar o dinheiro emprestado”, explicou o delegado.

Ainda segundo Arthur César, o suspeito fazia com que as vítimas conseguissem comprar a casa pelo menor valor possível, no Sistema de Venda Direta ao Possuidor, e depois ele a vendia para terceiros e o morador anterior tinha que sair da casa.

A polícia afirma que quando algumas das vítimas se negavam a sair das casas, o estelionatário passava a agir de forma violenta, dando tiros nas portas das casas para intimidá-las.

O número de vítimas que caíram no golpe não foi informado.

Fonte: G1/AL