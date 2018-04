Marcius Beltrão nomeia dois diretores do Instituto de Previdência Própria de Penedo

Data: 18/04/2018

Na última segunda-feira, 16, o prefeito Marcius Beltrão nomeou Sheyla Ferraz de Menezes Farias para ocupar o cargo de Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo, através da Portaria n.º 10.581/2018, publicada no Diário Oficial do Município.

Na edição desta quarta-feira, 18, do Diário Oficial, o prefeito do município de Penedo, através da Portaria n.º 10.582/2018, nomeou Francisco Sousa Guerra (Dr. Tico) para ocupar o cargo de Diretor Presidente do Conselho Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Penedo.

Faz lembrar que o Regime de Previdência Própria do Município de Penedo foi aprovado pelos vereadores municipais no dia 12 de Março 2018, em uma sessão extraordinário na Casa de Leis.

por Redação