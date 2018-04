Secretarias municipais de Cultura e Educação realizam gincana cultural

Data: 18/04/2018

A prefeitura de Penedo por meio das secretarias municipais de Cultura e Educação, realizou na manhã dessa terça-feira (17), uma animada gincana cultural com alunos das escolas municipais. As atividades giraram em torno da historia de Penedo, que no último dia 12 de Abril, completou 382 anos de elevação a categoria de vila.

O evento contou com as presenças da Secretaria de cultura Aliny Costa, Coordenador da Juventude Cleiton Porfírio, além das equipe das pastas envolvidas na organização da gincana e dos professores das escolas municipais.

Durante a gincana cultural, os alunos tiveram que responder a perguntas sobre a historia do município ribeirinho, a exemplo do ano em que Penedo foi elevada a categoria a de vila, quando os franciscanos chegaram, também cantaram o hino da cidade, entre outras provas. Pensando na preservação do meio ambiente, os alunos das escolas municipais recolheram matérias recicláveis para a Casa do Bom samaritano, também contando pontuação para a gincana.

A secretaria Municipal de Cultura Aliny Costa deu boas vindas aos presentes e declarou aberta a Primeira Gincana Cultural, também parabenizou a todos os alunos das escolas municipais que participaram da competição.

“Uma ação relevante que valoriza e mantém viva a nossa cultura! a Gincana Estudantil e Cultural de Penedo é mais uma parceria entre a Secult e Semed de Penedo”, comentou.

A Escola campeã da gincana foi a Escola Municipal Costa Mangabeira, em segundo lugar ficou a Escola Hanna Bertolhet (Santa Margarida) e em terceiro ficou a Escola Paulo VI (Cooperativa do 2º Núcleo).

Fonte: Ascom