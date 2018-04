Tecnologia de reconhecimento facial para gestantes e nutrizes do programa de cestas nutricionais é implantada em Penedo

Data: 18/04/2018

Foram instalados na última terça-feira 17, os equipamentos de reconhecimento facial do programa das cestas nutricionais. A implantação do sistema ocorreu na sala do programa na Semthas- Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social e também nos centros de referencia em assistência social (CRAS) dos bairros Senhor do Bonfim e Santo Antônio e contou com a presença de toda a equipe envolvida. Nesse mesmo dia ocorreu o treinamento dos técnicos que irão operar o sistema.

Para a Assistente Social responsável pelo programa em Penedo Leidy Ane Oliveira, esse é mais um instrumento de transparência e agilidade no cadastramento e entrega das Cestas para as gestantes e nutrizes, sendo essa uma tecnologia inovadora implantada no município de Penedo e que trará mais segurança ao Programa de Complementação Alimentar e Nutricional das Gestantes e Nutrizes.

“Já foram instalados todos os equipamentos no locais onde serão referência para o atendimento e entrega das Cestas e apresentados as equipes dos Programas da assistência social do município. Hoje duas nutrizes foram cadastradas direto no sistema como piloto e teste, para o pleno funcionamento que acontecerá a partir de segunda – feira dia 23, conforme cronograma. Iniciaremos com as nutrizes, para em seguida realizarmos o cadastro das Gestante, todas precisam levar a documentação e a criança precisa estar no cadastro único porque precisa do NIS da criança”, explicou.

A implantação da tecnologia de reconhecimento facial é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) em parceria com os Municípios Alagoanos.

Cadastramento das beneficiarias

A partir da próxima segunda –feira (23) será iniciado o cadastramento no sistema de todas as nutrizes conforme cronograma. As beneficiárias deverão se apresentar na data e horário agendados por cada Posto de Saúde, munidas dos seguintes documentos:

Cartão do Programa, Identidade, CPF, NIS da mãe e da criança(está precisa está inserida no Cadastro Único ao nascer), comprovante de residência e cartão de vacina da criança.

Cronograma para beneficiarias da zona rural

Dia 24/04 – Tabuleiro – 9h

Itaporanga – 14h

Local Bolsa Família com Leidy Ane

Dia 24/04 – cooperativa

Local : SEMTHAS com Joana

Dia 25/04- capela/marituba

Local: SEMTHAS com Joana

Dia 26/04- Ponta Mufina

Local: SEMTHAS com Joana

Dia 27/04 – palmeira alta

Local: SEMTHAS com Joana

Dia 27/04 – Santa margarida

Local: Bolsa Família com Leidy Ane

Fonte: Ascom