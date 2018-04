CRB perde para o Campinense e vai decidir vaga no Nordestão 2019 em desvantagem

Data: 18/04/2018

Uma história repetida. Assim foi a atuação do CRB no primeiro jogo da Pré Copa do Nordeste 2019, contra o Campinense, na noite desta quarta-feira (18), em Campina Grande, no Estádio Ernani Sátyro. Apresentando os mesmos problemas já mostrados ao longo da temporada, o CRB foi presa fácil para a Raposa, que conseguiu uma vitória por 1 a 0.

O meia Marcinho, o grande destaque do jogo, acabou com a partida e foi premiado com o gol da vitória do rubro-negro paraibano.

O desempenho do CRB esteve novamente abaixo de uma condição aceitável para o investimento feito neste elenco. Na maior parte do jogo, o Campinense tomou as ações da partida, finalizou e mereceu até um placar mais amplo. O CRB foi mais uma vez passivo, errando bastante e dono de muito pouca inspiração.

O jogo de volta será disputado na terça-feira, 1º de maio, às 19h30, no Estádio Rei Pelé. Com o resultado da primeira partida, o CRB precisará vencer por dois gols de diferença para avançar à Copa do Nordeste 2019. Se vencer por um gol de diferença, o CRB forçará a disputa da vaga na cobrança de tiros livres diretos da marca do pênalti. O Campinense joga por um empate.

