Dupla é presa no Sertão com arma de fogo e moto adulterada

Data: 19/04/2018

A polícia divulgou nesta quinta-feira, 19, a prisão de dois suspeitos de adulteração de veículo e porte ilegal de arma de fogo, realizada no município sertanejo de Senador Rui Palmeira. As prisões foram realizadas por militares do 7º BPM.

De acordo com as informações repassadas pela PM, durante patrulhamento de rotina, foi recebida uma denúncia anônima informando a respeito de dois homens que estariam deitados numa estrada próxima ao Canal do Sertão.

No local, Marivan Silva Batista, de 29 anos, foi flagrado com um revólver calibre 32 e quatro munições, enquanto Cláudio Silva, de 25 anos, estava com uma Honda Pop 100, de cor preta, sem placa e com chassi suprimido. Marivam informou aos militares que a arma de fogo teria sido trazida por ele do estado de São Paulo.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Santana do Ipanema (2ª DRP) para a realização dos procedimentos cabíveis.



com PM-AL