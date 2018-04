Sesau abre seleção para contratação temporária no hospital do Agreste, em Arapiraca

Data: 19/04/2018

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) abriu Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de profissionais para a Unidade de Emergência do Agreste, com salários que chegam a R$ 5.233,23. A informação foi divulgada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (18).

De acordo com a publicação, serão disponibilizadas 192 vagas em diversas especialidades de níveis superior, médio e técnico, além de cadastro de reserva, por um período máximo de 24 meses.

Os interessados em concorrer a uma das vagas podem se inscrever entre os dias 23 e 27 de abril de 2018, na Gerência de Valorização de Pessoas (GEVP) da Secretaria de Estado da Saúde, situada na Avenida da Paz, n.º 1174, Edifício Santa Ana, Jaraguá, em Maceió.

Também é possível fazer a inscrição na Unidade de Emergência Dr. Daniel Houly, situada na AL-220, Km 5, Senador Arnon de Melo, Arapiraca, Agreste de Alagoas.

O requerimento de inscrição deve ser preenchido e entregue, junto ao currículo, devidamente comprovado através dos documentos originais ou de cópias autenticadas do RG, CPF e inscrição no conselho de classe, no período das 8h às 14h.

O concurso será realizado em fase única, com caráter classificatório e eliminatório, a avaliação dos candidatos no PSS será realizada por meio da análise curricular e prova de títulos, o resultado preliminar será publicado até o dia 22 de maio de 2018. O resultado final será divulgado no dia 1º de junho de 2018, no DOE.

As vagas são para os cargos de:

assistente social (7 vagas);

enfermeiro (33 vagas);

farmacêutico (10 vagas);

médico cirurgião torácico (1 vaga)

médico cirurgião vascular (1 vaga);

médico clínico geral (2 vagas);

médico intensivista (12 vagas);

médico nefrologista (1 vaga);

médico pediatra (7 vagas);

nutricionista (7 vagas);

psicólogo (7 vagas);

técnico em recursos humanos (1 vaga);

assistente de administração (15 vagas);

técnico de enfermagem (55 vagas);

auxiliar de serviços diversos (7 vagas);

copeiro (10 vagas);

cozinheiro (6 vagas);

padioleiro (7 vagas).

Fonte: G1/AL