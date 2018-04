Ifal abre processo seletivo com 670 vagas para cursos técnicos

Data: 20/04/2018

O Instituto Federal de Alagoas (Ifal) abriu processo seletivo com 670 vagas para o semestre 2018.2 de cursos técnicos nos campi de diversos municípios do estado. As inscrições seguem abertas até o dia 13 de maio.

De acordo com o edital (clique aqui para ter acesso), as vagas são distribuídas entre os campi de Maceió, Benedito Bentes, Palmeira dos Índios, Satuba, Arapiraca, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Coruripe, Batalha e Viçosa. As vagas disponíveis são:

Técnico em segurança do trabalho (vespertino e noturno) – 170;

técnico em eletrotécnica (noturno) – 25;

técnico em mecânica (noturno) – 25;

técnico em química (noturno) – 40;

técnico em agropecuária (matutino, vespertino, externato e internato) – 120;

técnico em eletroeletrônica (noturno) – 40;

técnico em soldagem (noturno) – 30;

técnico em agroindústria (noturno) – 40;

técnico em administração (matutino e vespertino) – 80;

técnico em enfermagem (integral) – 20;

técnico em logística (vespertino e noturno) – 80.

Para concorrer às vagas disponíveis os candidatos devem preencher um requerimento no site do Ifal e pagar uma taxa de R$ 50.

Os candidatos de baixa renda ou que estudaram em escolas públicas podem solicitar a isenção do valor até o dia 30 de abril, no respectivo campus em que fez a inscrição.

As provas serão realizadas no dia 3 de junho, às 8h30.

Fonte: G1/AL