Secretária Cintya Alves destaca importância da realização da ‘Semana da Voz’ em Penedo

Data: 20/04/2018

A Secretária Municipal de Educação, Cintya Alves, destacou a importância da realização da ‘Semana da Voz’ em Penedo, envolvendo professores, coordenadores, técnicos e colaboradores da prefeitura que fazem uso da voz em sua jornada diária de trabalho. Cintya não poupou elogios e agradecimentos aos parceiros nas atividades, destacando a Associação de Amigos e Pais de Pessoas Especiais (AAPPE) e o Centro de Reabilitação e Equoterapia Santa Clara (ACRESC).

Durante a semana palestras e oficinas de técnica vocal preencheram a programação que envolveu os profissionais da educação, levando-os a descoberta de exercícios diários que podem fazer a diferença no dia a dia com mais qualidade de vida, possibilitando que o uso em excesso da voz não traga consequências traumáticas no futuro. Na AAPPE os fonoaudiólogos levaram mais conhecimento para os participantes das palestras que focaram em uma vida mais saudável para quem faz uso em excesso da voz. Já na Escola de Educação Básica Vereador Manoel Soares, foi a vez dos profissionais da ACRESC entrarem em ação com oficinas de técnica vocal.

Para a Coordenadora de Educação Especial, Gleide Lima, a Semana da Voz foi idealizada justamente para atender os profissionais da educação que no dia a dia fazem uso constante das pregas vocais e terminam desenvolvendo situações que se agravam e passam à problemas que requerem tratamentos mais sérios e caros. “Pensamos em atender o nosso público interno com a atenção que ele merece para continuar com os nossos profissionais, atuando no sistema educacional do município, fazendo o melhor por eles e pelos educandos”, relatou Gleide.

Fonte: Ascom