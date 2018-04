Secretário de Saúde Pedro Madeiro apresenta prestação de contas quadrimestral em audiência pública

Data: 20/04/2018

O Secretário Municipal de Saúde, Pedro Madeiro, participou de audiência pública na Câmara de Vereadores de Penedo na última quinta-feira (19), para realizar a prestação de contas da pasta, em cumprimento ao que rege o art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 2012 que determina a apresentação desses dados, pelo gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) ao Poder Legislativo.

Acompanhado por coordenadores das áreas de atuação da Secretaria de Saúde de Penedo, o gestor apresentou o Relatório Quadrimestral da Saúde com informações sobre aplicação de recursos, auditorias, oferta e produção de serviços e indicadores da área de saúde, também comentando as informações relativas ao terceiro quadrimestre de 2017. Os vereadores penedenses fizeram diversas perguntas sobre o conteúdo apresentado, tendo o secretário respondido a todos os questionamentos, com transparência e equilíbrio.

O Secretário Pedro Madeiro falou sobre as diversas dificuldades referentes ao Sistema único de Saúde e ao financiamento da saúde no Brasil, sendo esse um fator agravante as problemáticas existentes, informando ao público presente, os avanços alcançados e ofertados aos usuários em sua gestão, buscando sempre a qualidade e agilidade na prestação de serviços. Isso devido ao equilíbrio financeiro do município e a parceria com o Conisul , o que tem possibilitado a oferta de mais serviços.

Também durante a audiência pública foi entregue a população pela Secretaria Municipal de Saúde, uma ambulância adquirida por meio dos recursos economizados pela câmara de vereadores, por ordem do Presidente Antônio de Figueiredo Barbosa Júnior (Junior do Tó) e devolvidos à Prefeitura de Penedo. A ambulância foi adquirida com parte desses recurso economizados, cerca de R$ 74 mil reais. A nova ambulância será utilizada prioritariamente para viagens de retorno de pacientes transportados para outras cidades.

Fonte: Ascom