Colégio Nossa Senhora de Fátima realiza 24º Jogos Internos

Data: 21/04/2018

A Escola Nossa Senhora de Fátima abriu oficialmente, nesta sexta-feira, 20, o 24º Jogos dos Internos em 25 anos de história.

Os estudantes e o corpo docente da Escola desfilaram pelas ruas da parte alta da cidade esbanjando animação e espírito esportivo. A saída aconteceu na praça de Santa Luzia e o destino foi o ginásio do próprio Colégio, localizado na praça Largo de Fátima.

Já dentro do ginásio todas as turmas foram apresentadas, teve também algumas apresentações como também o juramento do atleta. O ponto auge do evento foi o destile da tocha olímpica com a participações de ex-atletas do Colégio culminando com a pira olímpica sendo acesa.

Os jogos internos do Colégio vão até o dia 28 de Abril com disputas entre turmas em diversas modalidades.

por Redação