Defesa Civil Estadual lança sinal de alerta para municípios do interior após forte chuva

Data: 22/04/2018

A Defesa Civil Estadual lançou um sinal de alerta para os municípios do interior devido as fortes chuvas que caem em Alagoas desde o último sábado (21). O coordenador do órgão, major Moisés, informou que o Corpo de Bombeiros já está de prontidão caso haja alguma ocorrência.

“Nós temos acompanhado o monitoramento nessas últimas 24 horas e já emitimos os alertas necessários para que os municípios tomem suas providências, caso seja necessário. O Estado coloca à disposição o Corpo de Bombeiros para realizar qualquer resgate que for preciso”, disse.

Segundo ele, ainda não há graves ocorrências no interior e tudo segue dentro da normalidade. “Tivemos duas ruas alagadas na cidade de Jequiá da Praia, mas nada grave. Sem vítimas, sem desabamento. Tudo dentro da normalidade até o momento”, relatou.

Moradores das cidades de Viçosa, Paulo Jacinto, Quebrangulo e Capela informaram nas redes sociais que chove ininterruptamente na região e fez o nível do rio no Vale do Paraíba subir. A Defesa Civil informou que ainda não preocupa.

No município de Pilar, uma parte da pista principal que liga a parte alta da cidade com a parte baixa desmoronou no início da tarde de hoje.

Fonte: TNH