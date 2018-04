Mulher é detida por desacato após confusão em bar

Data: 22/04/2018

Uma mulher, identificada como Silvany Pereira Oliveira, foi detida na noite deste sábado (21), por desacato, após confusão em um bar no bairro da Cruz das Almas.

Um desentendimento entre clientes e proprietários do estabelecimento, que fica na praça Ganga Zumba, naquele bairro, por causa do sumiço do aparelho celular da mulher, precisou de intervenção de agentes do Programa Ronda no Bairro.

A assessoria do programa informou que a mulher, que estava acompanhada pelo marido, não se conteve, pelo fato do celular não ter sido encontrado e desrespeitou verbalmente os agentes de segurança.

Ela foi encaminhada para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol. Na delegacia foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e a mulher foi liberada.

com Ronda No Bairro