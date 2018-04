Produtos alagoanos serão expostos em feira internacional

Data: 23/04/2018

Alimentos produzidos em território alagoano serão expostos de 2 a 4 de maio, no Salão Internacional de Alimentação e Bebidas (SIAL), que acontece em Montreal, no Canadá. O evento é uma das principais entradas para os mercados norte-americano e internacional.

Entre as empresas locais participantes da feira, destacam-se as indústrias alimentícias: Popular Alimentos, focada na produção de doces como paçoca e goiabada, e a Copra, especializada no processamento de coco seco e que tem o óleo de coco como carro-chefe. Ambas são incentivadas pelo Programa de Desenvolvimento Integrado (Prodesin), que oferece a redução de 92% no pagamento do ICMS na saída dos produtos industrializados, dependendo da quantidade de empregos gerados.

Entre os produtos selecionados estão o doce de leite, goiabada, bananada, paçoca, óleo de coco, leite de coco, além do açaí. Para o sócio da SBB Trading, Murilo Cesar Schlemper, a participação em eventos de exportação é uma grande oportunidade de negócios.

“Temos, em Alagoas, uma capacidade produtiva muito grande, tanto em qualidade como diversidade. E, é necessária a diversificação das exportações; temos muita coisa boa que a gente pode exportar”, avalia Murilo.

Já para o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rafael Brito, a participação em eventos internacionais é uma grande oportunidade para prospecção de novos mercados e estímulo à cultura exportadora em Alagoas.

“Em 2017, a exportação no nosso Estado cresceu 58,01% em comparação com o ano anterior. Isso é fruto de um trabalho em conjunto entre as empresas e o Governo de Alagoas. Os incentivos fiscais e locacionais têm aumentado a competitividade das indústrias e, consequentemente, aberto novos mercados, estimulando, assim, a cultura exportadora no Estado. A presença de produtos alagoanos em feiras internacionais é uma chance para apresentar a possíveis compradores de diferentes países a qualidade e originalidade dos nossos produtos”, enfatiza Brito.

Outras oportunidades

Em reunião, nesta segunda-feira (23), a Superintendência de Indústria e Comércio (Sics) e a Superintendência de Desenvolvimento Regional e Setorial (Suder) da Sedetur debaterem os possíveis itens produzidos pelos Arranjos Produtivos Locais (APLs) a participarem da Summer Fancy Food, marcada para julho, em Nova York, nos Estados Unidos.

Entre eles estão a tapioca, o arroz vermelho, a pimenta-rosa, o mel e suco concentrado de laranja-lima. Os produtores estudam também a presença em evento de exportação em Paris, na França.

A participação de empresas alagoanas em feiras internacionais integram o Plano Nacional da Cultura Exportadora (PNCE) do Governo Federal, que, em Alagoas, é formado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (Fiea), Sebrae, Senac, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Correios.

Fonte: Agência Alagoas