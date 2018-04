Jovem de 19 anos é morto a tiros em Coruripe

Data: 23/04/2018

No início da tarde desta segunda-feira, 23, um jovem de 19 anos, identificado como José Jeferson Santos da Silva, conhecido como “Jeh”, foi morto a tiros em via pública, no município de Coruripe.

O crime aconteceu nas imediações do bairro Barro Preto 2, próximo a um mercado, quando o jovem passava pela localidade e foi abordado por elementos ainda não identificados.

A vítima foi atingida por diversos tiros e entrou em óbito no local, antes de receber socorro médico. Os algozes fugiram tomando destino ignorado.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para realizarem os primeiros levantamentos no corpo de José Jeferson. O cadáver foi conduzido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para a sede do órgão em Maceió, onde será submetido à necropsia antes de ser liberado para sepultamento.

O crime atraiu vários curiosos. Não há informações oficiais a respeito do envolvimento da vítima com ilícitos.

Informações sobre o crime poderão ser repassadas ao Disque Denúncia da Polícia Civil, através do 181. A ligação é gratuita e o denunciante não precisa se identificar.



Fonte: AL24horas