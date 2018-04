Receita ainda espera receber 95 mil declarações do IRPF em Alagoas

Data: 24/04/2018

A Receita Federal do Brasil já recebeu até as 8 h desta terça-feira 128 mil declarações do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2018 no estado de Alagoas. Para completar a expectativa da Receita, outras 95 mil declarações ainda são esperadas no estado até as 23h59m59 do dia 30 de abril.

Ou seja, a seis do encerramento do prazo, 42,6% dos declarantes alagoanos ainda não enviaram sua declaração à Receita Federal. A multa mínima para quem perder o prazo será de R$ 165,74, mas pode chegar até 20% do imposto devido.

Está obrigado a entregar a declaração quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00, também precisar entregar a declaração.

Todas as informações sobre a entrega da declaração pode ser vistas no endereço eletrônico http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2018/



Fonte: Delegacia da Receita Federal