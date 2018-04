Semed divulga resultado do processo seletivo do Programa Mais alfabetização

Data: 24/04/2018

A Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Educação divulgou nessa terça-feira (24), o resultado do Processo Seletivo Simplificado para Assistente de alfabetização do Programa Mais alfabetização; de acordo com o art. 37, IX, da constituição federal que trata do regime voluntariado (Bolsa federal).

De acordo com o edital de convocação o assistente de alfabetização apoiará o professor alfabetizador nas atividades em sala de aula. O prazo de contrato será de seis meses consecutivo e os profissionais selecionados deverão assinar um termo de compromisso conforme o anexo III do edital de convocação.

O programa Mais alfabetização do Governo Federal tem o objetivo de fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Entre as principais ações estão a garantia do assistente de alfabetização ao professor em sala. A expectativa é atender a 4,6 milhões de estudantes em 200 mil turmas em todo o país.

Fonte: Ascom